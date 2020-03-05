Gümüşhane'de arıcılara Varroa eğitimi verildi

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği ve Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde aracılıkta çok büyük ekonomik kayıplara neden olan ‘Varroa’ paraziti ile toplu mücadeleye yönelik eğitim toplantısı düzenledi.

Kurumun toplantı salonunda düzenlenen eğitim toplantısına Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri, il, ilçe müdürlüğü ilgili teknik personeli ve arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitim toplantısında Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanı Veteriner Hekim Zekai Bastem tarafından Varroa paraziti ile toplu mücadele ve korunma yöntemleri, arı hastalıkları ve zararlıları ile ilgili sunum eşliğinde detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Toplantıda ayrıca kolonilerin düzenli olarak bakımı ve kontrollerinin yapılması, erken teşhis ve erken tedaviye önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Erken teşhis amacıyla numune gönderilmesi ve bu konuda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli çalışılması gerektiği hususunda bilgi verildi. Bununla birlikte ilaçla mücadelede sonuç alınabilmesi için uygun doz ve ilaç seçimiyle birlikte aynı bölgedeki arıcıların aynı anda yapacakları ilaç uygulamalarının da önemi vurgulandı. Son yıllarda Varroa'ya karşı ilaçla mücadele dışında biyolojik ve fiziksel mücadele yöntemlerinin de mevcut olduğu ve varroa parazitinin arıcılarca önemsenmesi gerektiği konularında bilgiler verildi.

Eğitim toplantısı sunumların ardından karşılıklı sorucevap kısmı ile son buldu.

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