Gümüşhane'de dev kayalar kamyonu kağıt gibi ezdi Gümüşhane’deki HES inşaatında heyelan Olayın ardından alanda çalışmalar durdu, köyün mahallesine ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde Harşit çayı üzerinde yapımı devam eden bir Hidroelektrik Santrali (HES) şantiyesinde heyelan gerçekleşti. Heyelanda dev kayalar kamyonu kağıt gibi ezerken, sürücüsünün son anda kurtulduğu belirtildi.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Övündü köyü sınırlarında bir HES firması tarafından çalışma yapılan sahada dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle heyelan ve kaya kopmaları gerçekleşti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın vehameti gün ağardıktan sonra ortaya çıktı.

Harşit çayı üzerinde yapımı devamı eden HES inşaatının ana su alma tünelinin giriş noktasında gerçekleşen olayda yaklaşık 30 metreden gerçekleşen heyelanda kopan dev kayaların en büyüğü girişte bekleyen kamyonu üzerine düşerek kağıt gibi ezdi. Olayın ardından şantiye sahasında çalışmalar durdurulurken, köyün Dere mahallesiyle Merkez mahallesini birbirine bağlayan ve köyün alternatif yollarından birisi olan yoldan itibaren başlayan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Köy sakinlerinden Fevri Kaçan, olayın gece olmasının olası can kaybının önüne geçtiğini belirterek, “Olay Allah’tan akşam oldu, gündüz olsaydı çalışanlar vardı altta, zarar görebilirdiler. Olayın ardından bir kamyon da kağıt gibi ezilerek kayaların altında kaldı. Biz bu süreçte derdimizi kimseye anlatamadık. Evlerimizde daha önce hasarlar ve çatlaklarda oluştu. Mahkemeye verdiğimiz halde sonuç alamadık. Şuanda da yolumuz kapandı. Heyelan tetikleyebilir diye diğer mahalleyle bağlantımız kesildi. Yolumuzun biran önce yapılıp bize verilmesini istiyoruz. Gece 21.30 sıralarında gerçekleşti olay. Düşen kayalar kamyonu kağıt gibi ezdi. Adam kamyonu çekmiş içerisinde oturuyormuş. Heyelanın geldiğini görünce araçtan atlayıp kendini zor kurtardığı söyleniyor” dedi.

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