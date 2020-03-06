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Torul’da Mehmetçiğe destek yürüyüşü

İHA

Torul’da Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. 2 günde toplanan 50 bin liralık yardım da bankaya yatırıldı.
Torul ilçe merkezinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için "Şehitlere Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Özdemir, kamu kurum müdürleri, güvenlik güçleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş öncesinde İlçe Merkez Camii'nde mevlit okundu, dualar edildi. İlçe merkezinde birkaç gün içerisinde toplanan 50 bin TL'nin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına gönderilmek üzere bankaya teslim edilmesinin ardından başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önüne kadar devam etti. Katılımcıların ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Varolsun Türkiye, yaşasın Mehmetçik", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attığı yürüyüşte açılan iki adet dev Türk bayrağını da gençler taşıdı. 7’den 70’e toplumun her kesiminden katılımın olduğu yürüş sonrası Hükümet Konağı önünde şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, operasyonların başlamasıyla birlikte vatandaşların kendilerine ulaşarak destek vermek istediklerini söylediklerini belirterek, “Vatandaşlarımız askerlerimize destek vermek istedi. Vatandaşlarımızın teveccühü çok fazla, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına aralarında bağış topladılar. Belediye Başkanımız ve bize geldiler. Bağışların Torul adına yatırılmasını istediler. Biz de Torul kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı olarak Ziraat Bankası TSK hesabına bağışta bulunduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. 12 gün içerisinde 50 bin TL toplandı” dedi.
Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise Torul halkına destek yürüyüşünde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, “Biz ordusu olan bir millet değil, milleti ordu olan bir devletiz. Bunu da bugün Torul halkı en samimi duygularıyla beraber gösterdi. Bizim için vatan, millet, din ve devlet kavramlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Bizim bu kavramlarımıza dokunulduğunda kanımızla beraber nasıl mücadele edeceğimizi Türk ulusu olarak bütün dünyaya gösterdik. Dualarımız askerlerimizle beraberdir” diye konuştu.

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