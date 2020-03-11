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4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı

DHA

4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) GÜMÜŞHANE merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, araç tescil işlemlerindeki usulsüzlüklere yönelik ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Gümüşhane ile İstanbul, Iğdır ve Bayburt'ta aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S. ve Y.A. gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor. Şüphelilerin usulsüz araç tescil işlemi yaparak yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir ele ettikleri iddia edildi.  7 kişi emniyetteki sorgularının ardından 'Görevi kötüye kullanmak ve usulsüz araç tescil işlemleri yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-03-11 12:10:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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