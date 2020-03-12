Gümüşhane’de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı Gümüşhane’nin bu yılki organik bal üretim hedefi 40 ton

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı Gümüşhane’nin bu yılki organik bal üretim hedefi 40 ton

İHA

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de arıcılara 860 adet organik kovan dağıtıldı Gümüşhane’nin bu yılki organik bal üretim hedefi 40 ton

Gümüşhane’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı tarafından finanse edilen ‘Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında arıcılara 860 adet organik kovan dağıtımı gerçekleştirildi.
Kurumun bahçesinde düzenlenen törende 860 adet organik kovan Merkez’e bağlı Arzular, Çaltılı, Yağlıdere, Aktutan ve Yitirmez köylerindeki 8 işletmeye, Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ ve Dedeli köylerindeki 5 işletmeye, Köse ilçesine bağlı Altıntaş, Kayadibi ve Övünce köylerindeki 6 işletmeye, Kelkit ilçesine bağlı Gödül ve Gerdekhisar köylerindeki 2 işletmeye olmak üzere toplam 21 organik arıcılık işletmesine teslim edildi.
Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane’yi Türkiye’de organik balcılık noktasında bir merkez haline getirme çabası içerisinde olduklarını söyledi.
Yiyecekten ziyade şifa olarak zikredilen ve çok özel bir nimet olan bal ve yan ürünlerinin Gümüşhane’de üretilmesinin temiz ve güzel coğrafyasında kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Çevre illerden bile bizim floramızdan faydalanmak amacıyla gelen insanlar var. Ülke ekonomisine bu manada çok büyük katkı sağlanıyor. Arı ve bal Kur’an’da zikredilmiş, yiyecekten ziyade şifa kaynağı olan çok özel bir nimet. Bugünlerde de koronavirüs nedeniyle bal, propolis, polen gibi arı ürünleri çok meşhur durumda” dedi.
Konvansiyonel ürünün dünyada herkes tarafından yapılabildiğini fakat organik tarım uygulamalarının en katma değerli ve en özel ürünler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “İnsanlar artık farkındalık peşinde koşuyor. Yediği, içtiğinin kıymetli olması peşinde koşuyor, değerli olması peşinde koşuyor. Bu da organik tarım çalışmalarıyla sağlanıyor. Tarımsal üretimin en tepesine organik üretimi koyuyoruz, alt tarafa iyi tarım uygulamaları, sonrasına da konvansiyonel ürünler diyoruz. Ne kadar organik faaliyet yaparsak o kadar nitelikli, katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Balcılık noktasında da bu böyle. En değerli ürün organik bal. Bunu yaptığımızda piyasadaki diğer faaliyetlerle değerlendirdiğimizde birim değeri çok daha yükseliyor ve insanlarımıza katma değer oluşturur hale getiriyor” diye konuştu.
Bu yıl hedeflenen 40 ton organik bal üretiminin az olduğunu belirterek hedefin en az 100 tona çıkarılması gerektiğini kaydeden Taşbilek, “Türkiye’de organik balcılık noktasında Gümüşhane’yi bir merkez haline getirmemiz lazım. Bunun çabasını da arkadaşlarımızla veriyoruz. Bakanlıklarımız da İl Özel İdaremizde bu konuda bize destek oluyor. Devletin genel idaresi, Özel İdaresi, bütün kurumları burayı tarım noktasında katma değeri yüksek bir hale getirmemiz lazım. Pestil ve köme üretimimizde bal önemli bir unsur. Ceviz, bal bunları ne kadar artırırsak burayı özellikli bir üretim merkezi haline getireceğiz. Kovanların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çabamızı daha artıracağız. Ürettiğimiz ürünün değerini daha çok artırma çabasına gireceğiz. 2020 yılı bütün çiftçilerimize ve arıcılarımıza güzellikler getirir inşallah. Biz her zaman emrinizdeyiz, destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise arıcılığın toprağa bağlı kalmadan, az sermayeyle kısa sürede gelir getiren, bal arılarını sevk ve yönetebilme kabiliyetine dayanan tarımsal bir iş kolu olduğunu belirterek, Gümüşhane'de organik arıcılığı geliştirerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Gümüşhane’nin arıcılık bakımından son derece zengin bir potansiyele ve zengin bitki florasına sahip olduğunu ifade eden Birşen, bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmak amacında olduklarını belirtti.
Türkiye'nin bal kalitesi en yüksek illeri arasında olan Gümüşhane’nin gerek arıcılık yönünden gerekse flora zenginliği bakımından bölgede önemli bir yer tuttuğun dile getiren Birşen, “Bu flora zenginliği ile kirlenmemiş olan kaynaklarımız dikkate alındığında Gümüşhane'de üretilen balın organik bal olarak pazarlanması için önemli bir fırsattır. Bal, doğrudan ve diğer gıdalara katılarak tüketimi yanında aslında şifa amaçlı tüketimi yaygın olan bir ürünümüz. Bal ve diğer ürünlerinin şifa amaçlı kullanılıyor olması son yıllarda alternatif tıbbın da gündemine girerek zaman içerisinde ticarete konu olmaya başlamıştır. Arıcılıkta büyük bir imkana sahip olan ilimiz bu gelişmeleri değerlendirerek bunu fırsata dönüştürmeliyiz. 2014 yılında itibaren yürüttüğümüz organik arı yetiştiriciliği projesi kapsamında 2 bin 160 adet organik kovan, 4 bin 196 kilogram organik temel petek, 14 bin 400 adet organik varroa ilacıyla arıcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.
Gümüşhane’de 2020 yılı üretim sezonunda 34 organik arıcının 3 bin kovanıyla ile yaklaşık 40 ton organik bal üretimi hedeflendiğini ifade eden Birşen, projenin önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edeceğini söyledi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Murathan'ın da organik tarım hakkında bilgiler aktardıktan sonra arıcılara kovanları protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de ‘Maziden İstikbale İstiklal’ programı İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kutlandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ‘Maziden İstikbale İstiklal’ ...
Gümüşhane’de mahalle toplantıları devam ediyor Şehir merkezindeki 12.toplantı İnönü Mahallesinde yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de mahalle toplantıları devam ediyor Şehir ...
Köse’de halk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Köse’de halk toplantısı gerçekleştirildi
(Görüntülü) 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 ...
4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı
Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgunu operasyonu Ülke genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yapan şebeke çökertildi 4 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgunu ...
Ehliyet sınavında düğme kameralı kopya düzeneği ile yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında düğme kameralı kopya düzeneği ile ...
Bu köy okulunda artan yemekler sokak hayvanlarının Kale Koçkaya İlkokulunda artan yemekler öğretmen ve öğrenciler tarafından sokak hayvanlarına veriliyor
YEREL HABERLER Bu köy okulunda artan yemekler sokak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X