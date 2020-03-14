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Milli Karma, Gümüşhane’yi 3-1 mağlup etti

İHA

Gümüşhane'de GÜMÜŞSU Masterler Futbol Etkinliği kapsamında şehre gelen Türkiye Masterler&Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Karma takımı Gümüşhane Veteranlar takımını 31 mağlup etti.

Milli Karma, Gümüşhane’yi 3-1 mağlup etti

Gümüşhane’de GÜMÜŞSU Masterler Futbol Etkinliği kapsamında şehre gelen Türkiye Masterler&Veteranlar Futbol Federasyonu Milli Karma takımı Gümüşhane Veteranlar takımını 31 mağlup etti.
Geçtiğimiz yıl Federasyon kupasını kazanarak büyük bir başarı elde eden Gümüşhane Veteranlar takımında 16 numaralı formasıyla Belediye Başkanı Ercan Çimen de ter dökerken, 32 kişilik Milli Karma takımında ise Deniz Kibar, Murat Ocak ve Hüseyin Çalhanoğlu gibi ünlü isimler yer aldı.
Korona virüsÜ (Covid19) nedeniyle tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı gereği suni çim sahada seyircisiz oynanan müsabakayı futbolseverler stadın tel örgüsünün arkasından izledi.
Türkiye Masterler&Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Başkanı Kenan Gürsu, gazetecilere yaptığı açıklamada federasyonun 2014 yılında kurulduğunu belirterek, “Kimsenin inanmadığı bir projeydi. 17 takımla başladık, şimdi 60 takım var. Şuanda bizim 3 bin sporcumuz var. Dünyada master veteranlarda sadece Türkiye’de var Milli Karma. 7’den 70’e sporun bir parçası olduk bizde. Ben eski profesyonel futbolcuyum. Kendi gücümüzle, takımlarımızın katkılarıyla bunu bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gümüşhane’ye daha önce de gelmiştik. Çok güzel olacaktı ama virüs nedeniyle taraftarsız maç oynadık. İlerleyen dönemde yine geleceğiz buraya” dedi.

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