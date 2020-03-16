Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Bayburt'a gittiği öğrenilen İlhan Ağbal (43) yönetimindeki 06 BUD 226 plakalı otomobil ŞiranKelkit karayolunun Karaşeyh köyü yakınlarında kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araçta bulunan sürücü Ağbal ile aynı aileden Arife (79), Abdullah (13), Osman (51) ve Feride Ağbal (43) yaralandı.

Olay sonucu ağır yaralanan Arife Ağbal olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan şahısların Bayburt’un merkeze bağlı Demirkaş köyü nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

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