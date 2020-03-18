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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 30 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK’ya 30 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Okan Akbal xx, Ozan Bekar xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Tekin Adar xx (Recep Oğuz dk.74 xx), Batuhan Aygün xx (Raif Gündoğdu dk.62 xx), Burak Demireğen xx, Murat Kayalı xx, Mert Çakar xx, Tuğay Adamcıl xx, Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx, Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx
Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Başkent Akademi FK: Taha Ayan xx, Abdullah Çelik xx, Ahmet Sun xx, Zeki Korkmaz xx (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal xx (Hüseyin İriç dk.66 xx), Ömer Bozan xx, Emrah Taysı xx, Alper Önal xx (Osman Şahin dk.51 xx), Eren Tokat xx, Salih Sefercik xx, Eyüp Poyraz xx
Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK)
Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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