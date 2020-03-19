Futbol oynamayı bıraktı rakibine yumruk attı

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-TFF 2.lig ekiplerinden Gümüşhanespor erteleme maçında konuk ettiği, Başkent Akademispor müsabakasının 18.dakikasında rakip takım oyuncusu Alper Önal Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım´a sağ eliyle yumruk attı. Hakemin pozisyonu sarı kart ile değerlendirdi.Dün Yenişehir stadında oynanan Gümüşhanespor-Başkent Akademispor FK erteleme maçının 18.dakikasında Gümüşhanespor yarı sahasında ikili mücadele sonrasında Başkent Akademisporlu Alper Önal, Gümüşhanesporlu Sancar Yıldırım´a sağ eliyle yumruk attı.Karşılaşmanın İstanbul bölgesi hakemi Oğuzhan Uğurlu, Alper Önol´a sarı kart gösterince Gümüşhanesporlu futbolcuların yoğun itirazlarına neden oldu. Kalan 72 dakikayı 11 kişi ile oynamaya devam eden Başkent Akademispor karşılamayı 3-0 kazanarak ligde kalma yolunda önemli avantaj elde etti.Maç sonrası Gümüşhanesporlu taraftarlar, kararın maçın skoruna etki ettiğini belirterek, kümede kalma mücadelesi veren takımlarının kural hatasına kurban olduğunu söyleyerek yaşanan olaya tepki gösterdiler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaşanın pozisyonda geri dönerek rakibine yumruk atan futbolcuDHA-Spor Türkiye-Gümüşhane

2020-03-19 11:17:33



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