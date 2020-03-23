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Torul Kalesi Cam Seyir terasına Korona virüs ayarı İkinci bir duyuruya kadar teras kapatıldı

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terası ve bünyesindeki restoran Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçiye kapatıldı.

Torul Kalesi Cam Seyir terasına Korona virüs ayarı İkinci bir duyuruya kadar teras kapatıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan ve her yıl yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terası ve bünyesindeki restoran Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçiye kapatıldı.
Türkiye'de etkisini artıran Korona virüs hastalığı (Covid19) salgını nedeniyle Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan ve 240 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul Kalesi Cam Seyir Terası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Açıldığı günden beri ağırladığı yüzbinlerce ziyaret ile Gümüşhane’nin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası’nın kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, “Ülkemiz genelinde yaşanılan Korona virüs salgını ve alınan önlemler sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar Torul Kalesi Cam Seyir Terasımız ve Restoranımız hizmet vermeyecektir. Ziyaretçilerimize önemle duyurulur” dedi.

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