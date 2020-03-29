Gümüşhane'de bir köye Korana virüs karantinası

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Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

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