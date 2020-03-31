Gümüşhane’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Gümüşhane’de mart ayının son günlerinde gerçekleşen kar yağışından etkilenen köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Önceki gece gerçekleşen kar yağışından en fazla etkilenen bölgelerden olan Yağmurdere vadisinde yer alan köylerde yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürüyen yağışın ardından eskilerin ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünün gerçek olduğu bölgede çalışmaları gerçekleştiren ekipler köy yollarını ulaşıma açarak vatandaşların evlerine sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağladı.

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