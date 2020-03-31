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Gümüşhane’de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor

İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde korona virüs riski nedeniyle karantinaya alınan Yukarı Kulaca köyünde 165 vatandaş evinden çıkmadan karantina sürecinin sona ermesini bekliyor.

Gümüşhane’de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde korona virüs riski nedeniyle karantinaya alınan Yukarı Kulaca köyünde 165 vatandaş evinden çıkmadan karantina sürecinin sona ermesini bekliyor.
29 Mart günü Gümüşhane Valiliği tarafından “Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde korona virüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır” açıklamasıyla karantinaya alınan köyde sessizlik hakim. Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, şuana kadar pozitif vakanın görülmediği köydeki 165 vatandaş karantinanın sona ermesini bekliyor.

“Hep beraber el ele verip bu virüsün üstesinden gelelim”
İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Yukarı Kulaca Köyü Muhtarı Selim Kayret, 165 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hiçbir şekilde evlerinden çıkmadığını, ihtiyaçlarını ise köyün girişine kadar getirildikten sonra alıp dağıttıklarını söyledi. Şuanda bir sıkıntılarının olmadığını, karantina kurallarına uyarak dışarıya çıkmadıklarını ifade eden Kayret, “Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız yalvarıyor neredeyse çıkmayın diye ama televizyondan gördüğümüz kadarıyla insanlar bunu hiç dinlemiyor. Hiç işi olmayanlar bile çarşılarda gezdiğini görüyoruz. Hep beraber el ele verip bu virüsün üstesinden gelelim” dedi.

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