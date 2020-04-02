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Gümüşhane´de maske üretim seferberliği

DHA

Gümüşhane´de maske üretim seferberliği


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, halk eğitim merkezlerindeki gönüllüler ile okullarda öğretmenler maske üretiyor. Üretilen maskeler, sağlık çalışanlarına gönderiliyor.
Gümüşhane Gazipaşa Ortaokulu´nda öğretmenler, 3D yazıcı teknolojisini kullanarak siperlik maske üretimine başladı. 7 öğretmenin görev aldığı çalışmada günde 10 maske üretiliyor. Gümüşhane Halk Eğitim Merkezi´nde ise 9 gönüllü usta öğretici kadın maske üretiyor. Günde 200 maske üreten ekip, 5 bin adet üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Üretilen maskeler ise kentteki sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasin Demir, ilk etapta ilçeler dahil sağlık çalışanlarının siperli maske ihtiyacını karşılamak olduğunu belirterek, "Sonrası ise gelen talepleri karşılamak istiyoruz. Yüz siperli maske terleme veya nemlenme durumu olmuyor. Hastalar ile yakın temasta yüzü daha çok koruyabiliyor. Üretime başlamadan önce de doktorların tavsiyesini aldık" dedi.
Gümüşhane Halk Eğitim Müdürü Hasan Taş ise ülkenin yaşadığı zorlu süreçte kendilerinde büyük sorumluluk hissettiklerini belirterek, 9 gönüllü usta öğretici kadın ile maske üretime başladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-04-02 08:41:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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