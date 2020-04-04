Gümüşhane dağlarının en ihtişamlı süsü: Yaban keçisi

Gümüşhane’nin coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlar son yıllarda hızla artan nüfuslarıyla yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkıyla, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’de son yıllarda yaban hayatındaki çeşitlilik de arttı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinde kaldığı son dönemde belirli noktalarda ana yollara kadar inen kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri objektiflere takıldı.

Gümüşhane’nin hemen her noktasında görülmeye başlayan ve il genelinde sayıları 650’ye ulaşan yaban keçileri koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Koruma ve gözlem çalışmaları sonucu sayıları ve yaşam alanları hızla artan yaban keçileri son yıllarda vatandaşlarda da hassasiyet oluşması sonucu kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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