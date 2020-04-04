Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

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Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’dan Köse ilçesindeki Bizgili köyüne gelen bir vatandaşın korona testinin pozitif çıktığı belirtilerek, “İstanbul’dan ilimiz Köse ilçesi Bizgili köyüne gelen bir vatandaşımızın korona virüs testi pozitif çıkmış olup, söz konusu vatandaşımızın temasları nedeniyle enfekte edebileceği insanlar olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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