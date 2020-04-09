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Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor

DHA

Polis sokakta ateş ölçüyor, eldiven ve maske dağıtıyor

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, polis ve mahalle bekçileri koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıyor, yüksek ateş ölçümleri yaparak, ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyor.<br>Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalar ve alışveriş merkezleri gibi yoğun kullanılan alanlarda koronavirüs salgınına karşı denetimlerini sürdürüyor. Polis ve mahalle bekçileri, salgın nedeniyle vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıyor, yüksek ateş ölçümleri yaparak, ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor. <br>Polis memurlarının ücretsiz eldiven ile maske dağıtmalarının çok duyarlı bir davranış olduğunu belirten Muharrem Alkaç, "Bankada işimizi halletmek için geldim. Memur arkadaşlar maske ve eldiven dağıtarak bizleri bilinçlendiriyor. Güzel bir uygulama yapıyorlar" dedi. <br>Esnaf Cahit Sünnetçi ise "Devletimiz çok güçlü. Devletimizin temsilcileri bizleri caddelerde gördükleri her zaman ellerinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.<br>Erol Ocaklı da alınan tedbirlere rağmen yine de sokaklarda hareketlilik olduğuna dikkat çekerek, "Çarşıda herhangi bir işi olmayan insanlar gereksiz kalabalık yapıyor. Daha sıkı tedbirlerin gelmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda 'maskesiz durmak yasak' dendi ama maalesef bu kurala hale uyman insanlar var. Maalesef insanlarımız uyarılardan anlamıyor. İnsanlarımızın daha özverili olması gerekiyor. Sadece kendimizden sorumlu değiliz, herkesten sorumluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-04-09 08:34:44<br>

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