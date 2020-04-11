Karantinadan çıkan Nagihan: Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)İTALYA'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya´da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya´da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye´ye getirildik" dedi.<br>ERASMUS eğitim programı kapsamında İtalya'da bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan 401 öğrenci, 19 otobüs ile evlerine gönderildi.<br>Yurtta karantina süresi tamamlanan ve Gümüşhane'deki ailesinin yanına dönüp, evindeki odasında izole sürecine devam eden Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dallı Yüksek Lisans Öğrencisi Nagihan Şahin, İtalya'da yaşadıklarını anlattı. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da alınan bazı kısıtlamaların ardından endişelendiklerini belirten Şahin, öğrenci grubundaki arkadaşlarında test sonucu pozitif çıkan olmadığını söyledi. Şahin, "İtalya´da vakit güzel geçiyordu, arkadaşlar vakit geçirip okula gidiyorduk. Biz gittiğimiz de koronavirüs yoktu, 20 gün sonra ilk vakalar çıkmaya başladı. Ben ülkenin güney kesimindeydim, vakalar kuzeyde çıkmaya başladı. Vakalar çıkmaya başlayınca da kuzeyden güneye göçler başladı. Salgınlar başlayınca da okullar tatil edildi. Okullar tatil edildikten sonra baktılar ki gelişme yok, sonrasında kafeler, müzeler kapatıldı, seyahat yasağı geldi. Biz o sırada bu gelişmeler yaşanmaya başlayınca endişelenmeye başladık. Okulumuza gidebilecek miyiz diye merak etmeye başladık. Her şeyin iyi olacağını beklerken bir gece İtalya´nın kırmızı bölge edildiği açıklandı. Sadece markete gidebiliyorduk, farklı hiçbir yere gidemiyorduk. Markete gittiğimiz de ise polis bizleri durdurup, nereye gittiğimizi sorup bilgilerimizi alıyorlardı" diye konuştu.<br>'ÖLÜM SAYISI ARTINCA ENDİŞEMİZ ARTTI´<br>Ölüm ve vaka sayılarının artmasıyla endişe yaşamaya başladıklarını ifade eden Şahin, "Zaman geçtikçe vakalar artmaya başladı ve endişelenmeye başladık. İtalya bize karşı iyi yaklaşıyordu ama sağlık durumumuzla ilgili kalite bir hizmet alamayacağımızı düşündük. Çünkü İtalya´da durum çok kötü, bütün hastaneler dolu ve doktorlar hasta seçmeye başladı. Eğer durumun ağır değilse veya yaşlıysan kabul etmiyorlar, daha genç hastalara bakıyorlardı. Vaka ve ölüm sayısı artınca korktuk. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca Türkiye´ye getirildik. Hasta olursak bizlere gerekli desteği sağlayamayacaklarını düşündük. Kendi hastalarına bile yetişemiyorlardı. İlk dönmek istediğimizde dönemedik çünkü seferlerin hepsi iptal edilmişti. Biz de konsolosluk ile görüşmeye başladık. Konsolosluk da dışişleri ile koordineli çalışarak, bize özel yeni bir sefer düzenledi. İtalya´da olan tüm öğrencileri Roma ve Milano havaalanlarına topladılar. Oradan Samsun´a getirdiler. Samsun´da 14 gün karantinada kaldık" dedi.<br>`SAMSUN´DA PSİKOLOJİMİZ RAHATLADI´<br>İtalya´da büyük korkular yaşadıkları için geldiklerinde çok tedirgin olduğunu söyleyen Şahin, "İtalya´da büyük korkular yaşadık bu yüzden Samsun´a ilk gittiğimizde tedirgindik. Ülkemizde daha iyi bakılacağımızı biliyorduk. Burada çok güzel bakılınca ve kendimizi evimizde gibi hissedince rahatladık. İhtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyorlardı. Gıda, temizlik hijyen gibi tüm maddeleri fazlasıyla bizlere verdiler. Bizle çok yakından ilgilendiler. Bizim için kapının önünde eğlence düzenlediler, camlardan onları izledik. Samsun´da her şey çok güzeldi. Hiçbir istediğimizi geri çevirmediler hatta fazlasıyla yaptılar. Psikolojik olarak çok büyük destek oldular. Gençlik Spor İl Müdürü ve ekibine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.<br>`HER GÜN ATEŞİMİZİ ÖLÇTÜLER´<br>Karantina süresinde sağlık çalışanlarının her gün ateşlerini kontrol ettiğini ifade eden Şahin, "Her gün ateşlerimizi ölçtüler. Ateşi yüksek çıkanları şüpheli olarak hastaneye sevk ediyorlardı. Hastanede test yapıyorlardı. 401 öğrenciydik, 15 kişinin ateşi yüksek çıktı. Onların testleri de zaten negatif çıktı. 401 öğrenci olarak hiçbirimiz pozitif değildik. 14 günlük süre bitince evlerimize geldik. Bizi çok güvenli bir şekilde evlerimize teslim ettiler" dedi.<br>`ODAMDA İZOLE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORUM´<br>Gümüşhane´ye geldikten sonra da 14 gün evden çıkmaması gerektiğinin kendisine söylendiğini kaydeden Şahin, odasında izole bir hayat sürdürdüğünü anlattı. Şahin, "14 gün izole bir hayat yaşamam gerektiğini söylediler. Bu yüzden odadan çıkmıyorum. 'Eğer odadan çıkmak zorunda kalırsak, kesinlikle maskenizi takarak bütün güvenlik tedbirlerini alacaksınız' dediler. Ailemle sosyal mesafeyi koruyarak görüşüyorum. Polisler her gün arayıp evde olup olmadığımızı öğreniyor, sağlık personeli ise arayıp sağlık durumumu soruyor. Ben kendimi çok iyi hissediyorum herhangi bir belirti yok. Taşıyıcı olma ihtimalime karşı 14 günü odamda geçirmeye çalışıyorum" dedi.<br>'LÜTFEN EVDE KALSINLAR'<br>Günü ders çalışıp, kitap okuyarak geçirdiğini de aktaran Şahin, "Odada çok fazla yapacak bir şey yok. Genel olarak ders çalışıyorum, kitap okuyorum, çizimlerim var onları yapıyorum. Zamanımı böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Türkiye diğer ülkelere göre iyi durumda ama hale gelirken sokakta maske ve eldivensiz olan insanlar gördüm. İtalya´da insanların cenazelerine dokunamadan hatta göremeden defnedildiğini gördüm. Bu acı bir durum" diyerek, herkese evde kalma çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-04-11 12:49:17<br>

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