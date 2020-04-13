Koronavirüsü yenen kadın doktor, alkışlarla taburcu edildi

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<br>Sinan UÇAR(GÜMÜŞHANE),(DHA )GÜMÜŞHANE´de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Gümüşhane Devlet Hastanesi´nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan doktor, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden kadın doktorun yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından kadın doğum doktoru hastaneden meslektaşları alkışları arasında taburcu edildi. Kadın doktor, kendisine çiçek takdim eden meslektaşlarına teşekkür etti. <br> DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-04-13 15:32:03<br>

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