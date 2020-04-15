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Koronavirüse karşı yaylada ahşap karavanda kalıyor

DHA

Koronavirüse karşı yaylada ahşap karavanda kalıyor

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, 18 metrekare genişliğinde ahşap karavan yaptıran Emre Coşkun (39), koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle çıktığı yaylada yaşamaya başladı.<br>Merkeze bağlı Mescitli köyünde oturan Emre Coşkun, doğada vakit geçirmek için 2,5 yıl önce 18 metrekare genişliğinde 6 kişinin konaklayabileceği güneş enerji sistemiyle elektriğini üretebilen ahşap karavan inşa ettirdi. Özel sektörde çalışan ve bir ay izin alan Coşkun, koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp eşi ve çocuğu ile çıktığı deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Aybolos Yaylası'nda yaşamaya başladı.<br>Koronavirüs salgınından korunmak için ailesi ile karavanla yaylaya çıktığını anlatan Emre Coşkun, "Özel bir maden şirketinde çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı bize bir ay izin verdiler. Ben de geldim, son eksiklerimi tamamlayıp karavanla yaylaya çıktım. Çocuğumuz var hiçbir yere çıkamıyoruz. Ama burada ormanın içerisinde kendimizi daha iyi izole edeceğiz" dedi.<br>'DOĞAYI SEVİYORUM'<br>Karavanda soba yakarak ısındığını söyleyen Coşkun, "Çevrede kurumuş dalları toplayıp yakacak için kullanıyorum. Banyo, tuvalet, mutfak ve yatak gibi yerleri her şeyi düşünerek tasarladık. Elektrik ihtiyacını kurduğumuz güneş enerjisi sistemiyle karşılıyorum. Alt kısmına makaslar yerleştirdim. O nedenle yüksek eğimli arazilere de çıkabiliyor. Bu imkanların hiçbiri sokakta yok. Doğayı seviyorum ve burada kalacağım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-04-15 08:24:19<br>

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