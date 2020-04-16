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Gümüşhane’ye Abrel 5 sürprizi Kentin yüksek kesimleri nisan ayının ortasında beyaza büründü

İHA

Nisan ayının ortasında bir gün önceye göre hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Gümüşhane'de yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Gümüşhane’ye Abrel 5 sürprizi Kentin yüksek kesimleri nisan ayının ortasında beyaza büründü

Nisan ayının ortasında bir gün önceye göre hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü Gümüşhane’de yüksek kesimler kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Bahar mevsimiyle birlikte yeşile bürünen Gümüşhane köyleri havaların soğumasının ardından kent genelinde kullanılan eski takvim olan Rumi takvime göre Abrel 5’ine yaklaşılan bugünlerde kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü.
Torul ilçesine bağlı ve denizden bin 650 metre yükseklikteki Tokçam köyü başta olmak üzere bölgede birçok noktada Nisan ayının ortasında gerçekleşen kar yağışı bazı vatandaşları şaşırtırken eskilerin “Korkma karakışın kışından kork Abrel’in 5’inden” sözü gerçek oldu.
Dün en yüksek sıcaklığın 19,6 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane kent merkezinde yükseklerdeki kar yağışının etkisiyle hava sıcaklığı 15 derece birden düşerek 4,6 dereceye kadar inerken, yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından beyaz ve yeşilin eşsiz görüntüsü görenleri büyüledi.
Rumi takvimle mevcut takvim arasındaki 13 günlük fark hesaplandığında Abrel’in 5’i 18 Nisan tarihine denk geliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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