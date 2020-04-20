ATV ile gezmek isteyen yaşlı adam kaza yaptı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde ATV motoruyla gezmek isteyen yaşlı adam aracının kontrolden çıkması sonucu 30 metre yuvarlanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Ali Sarı, İstanbul’dan 25 gün önce geldiği ilçeye bağlı Yurt köyünde izolasyon süresi tamamladıktan sonra gezmek için ATV motoruna bindi.

Köyün aşağı mahalle kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybeden Sarı, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre boyunca yuvarlandı ve kafasını kayalara vurdu.

Kafatasında kırıkları olan ve ağır yaralanan Sarı, görgü tanıkları tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine oradan da ileri tetkik ve tedavi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Köyde tek başına yaşadığı ve çocuklarının il dışında olduğu öğrenilen Sarı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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