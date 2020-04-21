Gümüşhane'de 16.koronavirüs hastası da taburcu oldu Yoğun bakım servisinde günlerce solunum cihazına bağlı yaşayan M.K taburcu oldu

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) nedeniyle yeni Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastalardan birisi daha taburcu edildi. 42 yaşındaki M.K, yoğun bakım sürecinden taburcu olan ilk hasta, tedavi edilen 16. hasta oldu.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane’de yaşayan ve İstanbul’a ziyaret amacıyla gidip geldiği öğrenilen 42 yaşındaki sara hastası M.K, 29 Mart'ta Gümüşhane'nin pandemi hastanesi olan Yeni Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid19) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan M.K, tedavilere cevap verince 23 gün sonra bugün taburcu edilerek sağlıklı bir şekilde evine gönderildi.

M.K, sağlık çalışanları ve hastane personelinin alkışları arasında elinde valiziyle kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına el sallayarak hastaneden çıktı.

Salgın başladığından beri Gümüşhane Devlet Hastanesinde iyileşen 16.hasta olan M.K, yoğun bakımdan taburcu olan ilk hasta olma unvanına da sahip. M.K, taburcusunun ardından evinde 14 gün daha izole olarak yaşayacak.

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