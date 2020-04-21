(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

'Ablam ve ben'

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GÜMÜŞHANE?de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan M.K. (42), alkışlarla hastaneden taburcu edildi.<br>Gümüşhane Devlet Hastanesi?nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan M.K. adlı erkek hasta, tedaviye alındı. Bir süredir tedavi gören M.K.'nin son test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından koronavirüsü yenip taburcu olan M.K., sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane <br>2020-04-21 16:20:32<br>

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