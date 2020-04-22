Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi (2)

DHA

Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi (2)

<br>FENERBAHÇE FUTBOLCUSU BERKE DE GÜMÜŞHANE'DE KARANTINAYA ALINDI<br>Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'de Gümüşhane'ye gönderilen kafile içerisinde yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda yerleşti. <br>'ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK'<br>Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptali nedeniyle bu ülkede kaldığını söyledi. Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık." dedi.<br>Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirttip, teşekkür etti. Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane GÜMÜŞHANE, (DAH)<br>2020-04-22 05:03:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi (2)
YEREL HABERLER Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a ...
DHA YURT - Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi (2)
YEREL HABERLER DHA YURT - Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı ...
Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane’de karantinada
YEREL HABERLER Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane’de ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Gümüşhane'de 16.koronavirüs hastası da taburcu oldu Yoğun bakım servisinde günlerce solunum cihazına bağlı yaşayan M.K taburcu oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane'de 16.koronavirüs hastası da taburcu ...
15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı’nı okudu
YEREL HABERLER 15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden ...
ATV ile gezmek isteyen yaşlı adam kaza yaptı
YEREL HABERLER ATV ile gezmek isteyen yaşlı adam kaza yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X