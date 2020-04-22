(ÖZEL) Belçika'dan ülkeye dönüp yurtta karantinaya alınan Berke Özer'den teşekkür

<br>Berke Özer: Uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk<br>"Devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı"<br>"Çok güzel vakit geçiriyoruz"Fatih TURAN Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE (DHA) Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen kaleci Berke Özer, gözetim altında tutulduğu Gümüşhane'de kaldığı yurtta, çektiği videoyla bu imkanı kendilerine sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boeing 777 tipi uçak, dün saat 21.20'de Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 82'si Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 245'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye götürüldü.<br>GENÇ KALECİ BERKE'DEN TEŞEKKÜR<br>Öte yandan Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer de Gümüşhane'ye gönderilen kafile içerisinde yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleşti. 14 günlük karantina süreci başlayan Berke Özer, gözetim altında kaldığı yurttaki odasından DHA aracılığıyla video paylaşıp, kendisine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti. Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını kaydeden Özer, "Herkese merhaba, dün itibarıyla yurdumuza giriş yaptık. Güzel bir yolculuk oldu. Zaten uzun zamandır Türkiye'ye dönmek istiyorduk. Böyle bir süreç olunca devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. 14 günlük bir karantina sürecimiz olacak. Burada çok güzel bir yurda geldik. Burada sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Berke Özer'den detaylar<br>Yurttan detaylar<br>DHA muhabirinin anonsu (Fatih Turan)<br>Berke Özer'in videosu<br>Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Fatih TURAN Sinan UÇAR<br>2020-04-22 17:20:15<br>

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