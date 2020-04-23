Gümüşhane’de kar yağışı zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi Tarihi mahallede çiçek açmış meyve ağaçları kar altında kaldı 35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş: “Yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan’da 10 santimetre kar gördüm”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane’de kar yağışı zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi Tarihi mahallede çiçek açmış meyve ağaçları kar altında kaldı 35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş: “Yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan’da 10 santimetre kar gördüm”

İHA

Gümüşhane'de birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bürüdü. Kent merkezinin de gece yarısını nasibini aldığı yağışın ardından çiçekleri kar altında kalan meyve ağaçları için zirai don tehlikesi başladı.

Gümüşhane’de kar yağışı zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi Tarihi mahallede çiçek açmış meyve ağaçları kar altında kaldı 35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş: “Yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan’da 10 santimetre kar gördüm”

Gümüşhane’de birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bürüdü. Kent merkezinin de gece yarısını nasibini aldığı yağışın ardından çiçekleri kar altında kalan meyve ağaçları için zirai don tehlikesi başladı.
Yağışlı hava dalgasının Karadeniz üzerinden gelmesi nedeniyle özellikle Torul, Kürtün ve merkez ilçede etkili olan kar yağışı kent merkezlerini beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki köylerde kalınlığı 10 santimetreyi aştı.
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesi de kar yağışından nasibini alan yerlerden birisi oldu.
Kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan 3.derece kentsel ve doğal sit alanı olan ve camisiz minareleriyle ünlü, 30’dan fazla tarihi eserin yer aldığı tarihi Süleymaniye Mahallesi gece gerçekleşen yağışın ardından beyaza büründü. Yeşil ve beyazın iç içe göründüğü mahalle eşsiz görüntüler sunarken, mahalle sakinleri 35 yıldır 23 Nisan gecelerinde böyle bir yağış görmediklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay önce işyerini kapatarak Süleymaniye Mahallesindeki ev ve bahçesinde zaman geçiren 35 yıllık esnaf Egemen Altuntaş, tüm meyve ağaçlarının çiçek açması nedeniyle zirai don riskinin oluştuğunu söyledi.
Süreci Süleymaniye Mahallesindeki bahçelerde, ağaçlarla, toprakla uğraşarak geçirdiğini, bu sabah kalktığında mahallede yaklaşık 10 santimetreye yakın karla karşılaştıklarını ifade eden Altuntaş, “Daha önceki yıllarda da oluyordu ama bu kadar değildi. Soğuk oluyordu ama bu kadar yoğun kar olmuyordu. Ben 35 yıldır buradayım, yükseklere kar yağıyordu ama ilk defa Süleymaniye Mahallesinde 23 Nisan’da 10 santimetre kar gördüm” dedi.
Mahalledeki bütün meyve ağaçlarının çiçek açtığını anlatan Altuntaş, “Bugünkü soğuk pek etkilemez ama bu geceki soğuk havanın bütün meyveleri donduracağını düşünüyoruz. Erik, armut, vişne, kiraz hepsi çiçek açmıştı. Cevizlerin bir bölümü donmuştu zaten. Umudumuz diğer meyvelerdi ama meyveler donacak gibi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
(Görüntülü) Belçika'dan ülkeye dönüp yurtta karantinaya alınan Berke Özer'den teşekkür
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belçika'dan ülkeye dönüp yurtta ...
(ÖZEL) Belçika'dan ülkeye dönüp yurtta karantinaya alınan Berke Özer'den teşekkür
YEREL HABERLER (ÖZEL) Belçika'dan ülkeye dönüp yurtta karantinaya ...
Gümüşhane’de ekmek ve pideye zam yok
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ekmek ve pideye zam yok
Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Trabzon'a geldi (2)
YEREL HABERLER Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan ...
Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi (2)
YEREL HABERLER Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a ...
DHA YURT - Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi (2)
YEREL HABERLER DHA YURT - Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı ...
Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane’de karantinada
YEREL HABERLER Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane’de ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Gümüşhane'de 16.koronavirüs hastası da taburcu oldu Yoğun bakım servisinde günlerce solunum cihazına bağlı yaşayan M.K taburcu oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane'de 16.koronavirüs hastası da taburcu ...
15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden İstiklal Marşı’nı okudu
YEREL HABERLER 15 farklı şehirden 17 çocuk 23 Nisan için evlerinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X