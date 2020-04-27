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Gümüşhane’de üreticilere 160 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

İHA

Gümüşhane'de çiftçilere çiftçilere yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaftan oluşan 150 ton yem bitkisi tohumu dağıttı. Fidanlarda olduğu gibi Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin tohumları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.

Gümüşhane’de üreticilere 160 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Gümüşhane’de çiftçilere çiftçilere yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaftan oluşan 150 ton yem bitkisi tohumu dağıttı. Fidanlarda olduğu gibi Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin tohumları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.
Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdaresi kaynaklı ÇayırMera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaf tohumu dağıtıldı.
İl genelinde program dahilinde 160 ton yem bitkisi tohumu yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtıldı. Tohumların ekilmesiyle 21 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

“Yaklaşık 26 bin dönüm alanda yem bitkileri ekilecek”
Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, tarımsal üretimin devamlılığı için şartlar ne olursa olsun çiftçilerin üretmeye devam ettiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçimizin yanında olmaya teşkilat olarak devam etmekteyiz. Bu kapsamda İl Özel İdaresi destekli sağlamış olduğumuz 160 ton yem bitkisi tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Yaklaşık 26 bin dönüm alanda yem bitkileri ekimi yapmaktayız” dedi.
Kelkit Kınalıtaş köyünde Murat Çelik'e ait 250 dönüm araziye korunga tohumu ekildiği sırada çiftçinin yanında olan Birşen, traktöre binerek ekim yaptı. Gümüşhane genelinde nisan ayı sonu itibarı ile büyük oranda ekimlerin yapıldığını dile getiren Birşen, “Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere tohum desteklemeleri sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık 26 bin dönüm alanda ekimler yapılarak 21 milyonluk tarımsal hasıla hedeflediklerini belirten Birşen, “Bu kapsamda dünyada salgın olan Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri çiftçilerimizin tohumları kurum olarak köy ve mahallerdeki evlerine götürülerek teslim ettik. Çiftçilerimiz bu uygulama ve çalışmalarımızdan son derece memnun kalmışlardır. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Sizler için tarladayız. Biz üretmeye devam ediyoruz. Sizin için üretiyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın” şeklinde konuştu.
Kelkit Kınalıtaş köyünde çiftçilik yapan Murat Çelik ise yaklaşık 570 dönüm arazisine ekim yaptığını belirterek, “Şuan burada da korunga ekimi yapıyorum. Dönümüne toprağa 15 kilo korunga tohumu atıyoruz. İnşallah 2020 yılı çok bereketli geçer. Hasat zamanı bu emeklerimizin karşılığını alırız. Diğer yıllarda da belli oranda tohum desteği alıyordum. Ama bu yıl talebimin tamamı karşılayacak şekilde tohum desteği aldım. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum. Biz tarladayız üretime devam ediyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın” ifadelerini kullandı.

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