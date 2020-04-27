Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu Gümüşhane’deki KYK yurdunda karantina altında tutulan Türk vatandaşları kendilerine hizmet eden ve her türlü imkanı sağlayan görevliler için kapılarına teşekkür mektubu bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu Gümüşhane’deki KYK yurdunda karantina altında tutulan Türk vatandaşları kendilerine hizmet eden ve her türlü imkanı sağlayan görevliler için kapılarına teşekkür mektubu bıraktı

İHA

Belçika'dan getirilerek Covid19 önlemleri kapsamında Gümüşhane'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar kendilerine hizmet eden çalışanlara kapılarına astıkları mektuplarla teşekkür etti.

Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu Gümüşhane’deki KYK yurdunda karantina altında tutulan Türk vatandaşları kendilerine hizmet eden ve her türlü imkanı sağlayan görevliler için kapılarına teşekkür mektubu bıraktı

Belçika’dan getirilerek Covid19 önlemleri kapsamında Gümüşhane’deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar kendilerine hizmet eden çalışanlara kapılarına astıkları mektuplarla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Belçika’dan kalkan uçakla Trabzon’a oradan da otobüslerle 22 Nisan günü Gümüşhane’ye getirilen 245 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.
14 gün boyunca karantinada kalacak olan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı koordinasyonunda sağlanıyor.
Yurtta kalan Tuğçe Kabaoğlu isimli vatandaş kapısına astığı mektupla kendisine hizmet eden tüm görevlilere teşekkür etti. Kabaoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Değerli görevliler, bizlere yapmış olduğunuz yardımlardan dolayı çok teşekkür ederim. Herkesin ilk defa içinde bulunduğu bu durum karşısında sizlerin emeğini gören, takdir eden, saygı duyan, alkışlayan bizler nihayetinde insanız ve hatalar yapabiliriz. Bazı insanlarımız vatandaşlarımızın sizin de içinde bulunduğunuz durumu anlamayabiliyor, anlayışsız davranabiliyor. Ancak bu durum aslında bunu bilerek, isteyerek yaptıklarını göstermez. Onlarda sizler gibi stresli, endişeli, onlarda tıpkı sizler gibi ailesinden uzak durumdadırlar. Bu yüzden onları da anlayışla karşılayabiliyorsanız işinizi daha gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kaldı ki biz insanlar bazı şeyleri göremesek de Allah sizleri, emeklerinizi görür mutlaka. İyi ki varsınız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de üreticilere 160 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de üreticilere 160 ton yem bitkisi tohumu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X