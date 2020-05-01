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Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

DHA

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)BELÇİKA´dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane´de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı. Kökten, "Türkiye farkını gösterdi, bizleri çok güzel karşılayarak yurtlara getirdi. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika´dan tahliye edilen 328 Türk vatandaşından 82'si Trabzon'da, 246'sı ise Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu´nda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Sevimnur Kökten yaşadıklarını...

Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)BELÇİKA´dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane´de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı. Kökten, "Türkiye farkını gösterdi, bizleri çok güzel karşılayarak yurtlara getirdi. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum" dedi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika´dan tahliye edilen 328 Türk vatandaşından 82'si Trabzon'da, 246'sı ise Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu´nda karantinaya alındı. Kafilede yer alan Sevimnur Kökten yaşadıklarını anlattı. Belçika´da ailesi ile birlikte kaldığını anlatan Kökten, Türkiye´de üniversite okuyabilmek için Yabancı Öğrenci Sınavı´na hazırlandığı sırada koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının tatil edilince tekrar Belçika´ya, ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Türkiye´ye seferler başlayınca dedesi ve babaannesiyle birlikte yurda dönmeye karar verdiklerini anlatan Kökten, iki ülke arasında alınan önlemleri kıyasladı. Kökten, "Önlemler açısından Türkiye ile Belçika arasında çok büyük fark var. Türkiye´den Belçika´ya giderken ateşimiz ölçülmedi. Türkiye´de kesinlikle böyle değil, yurt dışından gelen vatandaşlarını karantinaya alıyor. Belçika´da sokağa çıkma yasağı yok. İstediğiniz zaman yürüyüş yapabiliyorsunuz. Yürüyüş yaparken sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerekiyor sadece ve kalabalık ortamlarda bulunmamanız gerekiyor" dedi.<br>'ÜLKEMLE NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR'<br>Belçika'da Türkiye´de olduğu gibi önemler alınsaydı durumlarının daha iyi olacağını söyleyen Kökten, "Belçika küçük bir ülke olmasına rağmen vaka sayısı ile ölüm sayısı çok fazla ve bu gerçekten üzücü bir olay. Türkiye´de alınan önlemler güvenimi daha çok kazandırdı. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum. Türk olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Ülkemin her şeyini çok seviyorum. Önlemler Belçika´da başladı ve havaalanında önlemler gerçekten güzeldi. Herkes eldiveni ve maskesiyle gelmişti. Çok kalabalıktık. Her grup uçağa farklı bir kapıdan bindi. Uçağa binmeden önce eldiven ve maske dağıtıldı" diye konuştu.<br>'HER ŞEY YOLUNDA'<br>Gümüşhane´de karantinada olduğunu anlatan Kökten, "Odalarımız bir kişi için gayet büyük ve ferah. Sıvı sabun, diş macunu ve tüm temizlik malzemelerini odaya bırakmışlar. Yemeklerimiz çok güzel, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Bize çok güzel bakıyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Her gün ateşimizi ölçüyorlar. Her şey yolunda. Türkiye yine farkını gösterdi, gerçekten Türk olmaktan gurur duyuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. 14 gün bir odada kalmamız gerekiyor. Eğer bu virüsü yaymamak için ise ben seve seve kalırım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-05-01 08:44:23<br>

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