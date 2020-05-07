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Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

DHA

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir" dedi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadelede kendilerine en büyük desteğin Gümüşhaneli vatandaşlar tarafından verildiğini, bütün kurallara, sosyal mesafeye uyduklarını söyledi. Halkın gerekmedikçe...

Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir" dedi.<br>Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadelede kendilerine en büyük desteğin Gümüşhaneli vatandaşlar tarafından verildiğini, bütün kurallara, sosyal mesafeye uyduklarını söyledi. Halkın gerekmedikçe evlerinden çıkmadığını belirten Vali Taşbilek, "Bu sürecin dünyada başlamasıyla birlikte ülkemiz proaktif davranarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın organizasyonu ve yönlendirmesiyle çok önemli tedbirler alındı. Çok ciddi çalışmalarla bu salgından, olumsuz etkilerinden, insanlarımızın yaşayacağı sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında çok önemli çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ne dediyse devletimizin bütün kurumları hep birlikte bu öneriler çerçevesinde gerekli bütün tedbirleri alma noktasında büyük çabalar sarf etti. Bizlerde illerde valiler olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini, yönlendirmelerini, İçişleri Bakanımızın direktifleriyle illerimizde takip ettik" dedi.<br>İl dışında olan Gümüşhanelilere seslenen Vali Taşbilek, ''Lütfen olağanüstülük gerektiren durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük olmadıkça lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde, evimizde kalalım. Hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkta yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim'' diye konuştu. <br>`KALABALIK OLUŞMASINA DİKKAT ETMEMELİYİZ´<br>Vatandaşlara yönelik uyarıcı çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, "Lütfen vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar. Sokaklar dün olduğu gibi bugün de bizim için risktir. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım. Çıkmamız gereken olağanüstü durumlarda da sosyal mesafeye uyarak mekanlarda, kalabalık ortamlarda bulunmaksızın ihtiyaçlarımızı gidererek eve dönmek bizim için çok daha önemli. Bu kalabalıkların oluşmasına hiçbir şekilde müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-05-07 13:53:01<br>

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