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Gümüşhane Gençlik Merkezi ‘Giysi Rafı’ oluşturdu

İHA

Gümüşhane Gençlik Merkezi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ihtiyacı olanların alabilmesi için 'Giysi Rafı' projesi oluşturdu. Proje ile Türk Kızılayı Gümüşhane Şubesi ve yardımsever vatandaşların bağışladığı giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gümüşhane Gençlik Merkezi ‘Giysi Rafı’ oluşturdu

Gümüşhane Gençlik Merkezi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında ihtiyacı olanların alabilmesi için ‘Giysi Rafı’ projesi oluşturdu. Proje ile Türk Kızılayı Gümüşhane Şubesi ve yardımsever vatandaşların bağışladığı giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Ramazan ayında farklı sosyal etkinlikler yapan, yeni tip koronavirüs salgını boyunca siperlik üreten Gümüşhane Gençlik Merkezi tüm bunların yanında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi ve giysi yardımları yapıyor.
Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerinin “İyiliği bulaşıcı hale getirmek” için yaptığı etkinlikte hayırsever vatandaşlar tarafından ulaştırılan giyim malzemeleri Ramazan ayı süresince Gençlik Merkezindeki bir odada haftanın belirli günlerinde “Giysi Rafı” oluşturarak sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uyularak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılıyor, gıda kolileri ise gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, yılın her döneminde vatandaşların yanında olduklarını, düzenledikleri çeşitli etkinlik ve projelerle 7’den 70’e toplumun her kesimine dokunduklarını belirterek özellikle Ramazan ayının ruhuna uygun olan ‘Giysi Rafı’ projesine katkı sağlayan, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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