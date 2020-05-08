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Karantinadaki vatandaşlardan duygu dolu mesajlar “Böyle rahatı baba evinde görmedim ama devlet baba gösteriyor”

İHA

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının ardından Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane'de 14 gün boyunca karantinada tutulan 245 Türk vatandaşının odalarında bulunan günlüklere yazdığı mesajlar okuyanların bir kez daha devletiyle gurur duymasına sebep oldu.

Karantinadaki vatandaşlardan duygu dolu mesajlar “Böyle rahatı baba evinde görmedim ama devlet baba gösteriyor”

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının ardından Belçika’dan getirilen ve Gümüşhane’de 14 gün boyunca karantinada tutulan 245 Türk vatandaşının odalarında bulunan günlüklere yazdığı mesajlar okuyanların bir kez daha devletiyle gurur duymasına sebep oldu.
Karantinada kalacak vatandaşların her türlü ihtiyacı düşünülerek odalarına bırakılan malzemeler arasında yer alan günlükleri dolduran vatandaşlar, yurttan ayrıldıktan sonra günlükleri buraya bıraktı.
14 günlük karantina sürecinde vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı koordinasyonunda sağlanmasının ardından vatandaşlar bu defterlere yazdıkları mesajlarla temizlikten yemek görevlisine yöneticisine kadar bu süreçte kendilerine emek veren herkese teşekkür etti.
Bazı vatandaşların hizmet kalitesini överek "Keşke ramazan bitene kadar burada kalsak", "Böyle rahatı baba evinde görmedim ama devlet baba gösteriyor", "Ben ailemden böyle şefkat görmedim", "Türkiyem ve devletimle gurur duyuyorum" mesajları yazdığı gözlendi.

“Avrupa’da 2 maskeye 18 Euro istediler”
Herşeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ifade edilen mektuplarda en dikkat çekici konulardan birisini de "54 sene Avrupa'da yaşamış biri olarak Covid19 salgını sebebiyle en ufak bir yardım yapmadı bizlere. İki tek maskeyi eczaneler 18 Euro alıyor. Gerisini sizlerin takdirine bırakıyorum" ifadeleriyle bir gurbetçi vatandaş dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Belçika’dan kalkan uçakla Trabzon’a oradan da otobüslerle 22 Nisan günü Gümüşhane’ye getirilen ve aralarında Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak oynayan Fenerbahçe'li kaleci Berke Özer’in de yer aldığı 245 Türk vatandaşı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK yurdunda 14 gün boyunca karantinada tutulmuş ve ardından otobüslerle memleketlerine uğurlanmıştı.

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