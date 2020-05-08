Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden bu yana etkisini artıran yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'na ve bölgenin yüksek zirvelerine kar yağdı. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde 30 dereceyi bulan sıcaklar yaşanırken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü. Yöre halkı geçtiğimiz yıllarda da benzer yağışların yaşandığını belirtirken, soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadaki vatandaşlardan duygu dolu mesajlar “Böyle rahatı baba evinde görmedim ama devlet baba gösteriyor”
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlardan duygu dolu ...
Gümüşhane Gençlik Merkezi ‘Giysi Rafı’ oluşturdu
YEREL HABERLER Gümüşhane Gençlik Merkezi ‘Giysi Rafı’ oluşturdu
Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz
YEREL HABERLER Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize ...
Gümüşhane Valisi Taşbilek’ten Gümüşhaneliler'e "Rehavete kapılmayın", gurbettekileri de "Gelmeyin" çağrısı
YEREL HABERLER Gümüşhane Valisi Taşbilek’ten Gümüşhaneliler'e ...
Karantina süresi dolan Fenerbahçeli Berke, yurttan ayrılırken fidan dikti
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan Fenerbahçeli Berke, yurttan ...
Gümüşhane’deki gurbetçilerin karantina süreleri sona erdi Belçika’dan getirilen 245 kişi memleketlerine gönderildi Aralarında Fenerbahçeli kaleci Berker Özer’in de yer aldığı vatandaşlar 14 günlük karantinanın ardından yurttan ayrıldı Vatandaşlar 13 otobüsle 42 şehre gitmek üzere yola çıktı
YEREL HABERLER Gümüşhane’deki gurbetçilerin karantina süreleri sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X