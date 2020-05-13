Gümüşhane sokakları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi

Gümüşhane’de 14 yaş altı çocuklar yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 39 gün sonra sokağa çıktı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar bugün 11.0015.00 saatleri arasında getirilen serbestlik kapsamında 39 günün ardından sokağa çıktı. Birçoğunun aile bireyleriyle birlikte çıkması nedeniyle Gümüşhane sokakları aşırı derecede kalabalıklaşırken, çocukların bile maskeyle sokağa çıkmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kimisinin parklarda oynadığı, kimisinin sıcak havada serinlemek için buz gibi dondurmasını yediği, kimisinin patenleriyle, kaykaylarıyla yürüyüş yollarında gezdiği, kimisinin de bisikletleriyle caddeleri şenlendirdiği Gümüşhane’de çocuklar 39 günün üzerine sokak eğlencesinin tadını çıkardı.



“İlk defa maske taktım ama hiç sıkıcı gelmedi”

Arkadaşıyla çarşıya çıkan 11 yaşındaki Melike Ağaç, “Evde karantina boyunca ders çalıştım, kitap okudum. Balkondan bakınca biraz daha rahatlıyorum ama çok sıkıldık. Büyüklerimizden bizler için evde kalmalarını istiyoruz. AVM’lere gidenler de sosyal mesafelerini koruyup maskelerini taksınlar. İlk defa maske taktım ama hiç sıkıcı gelmedi. Normal bir kıyafet gibi oldu” dedi.



“Maske bizim için çok önemli”

11 yaşındaki Ceylin Araz ise evde kalmanın sıkıcı görülmesine rağmen dışarıyı izleyerek bu psikolojiden kurtulduğunu belirterek, “Test çözüp, kitap okuyorum. Büyüklerimiz dışarıya çıkmasın. Sadece yasak olmayan günlerde çıksınlar. Çoğu kişi maske kullanmıyor. Çok sıkılıyorlar maske takınca. Ama maske bizim için çok önemli. Büyüklerimiz bizler için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmasınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.