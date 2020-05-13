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Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok

İHA

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 2020 yılının ilk 4 ayında Gümüşhane'de ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 2020 yılının ilk 4 ayında Gümüşhane’de ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.
Trafik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle birlikte trafik denetimlerine aralık verilmeksizin devam edildiğini kaydeden Karataş, “2019 yılında ilimiz sınırlar içerisinde trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın oranında yüzde 70’lik azalma görülmüştür. 2020 yılının ilk dört ayında ölümlü trafik kazası yaşanmazken, trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızın oranında yüzde 28’lik azalma görülmüştür” dedi.
Trafik denetimlerinin temel amacının trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu söyleyen Karataş, evde kalınan bu günlerde “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda” parolası ile trafik kültürüne sahip çıkıldığını, salgın günlerinde trafikte de gerekli denetimlerin yapıldığını, vatandaşların hem trafik kurallarına hem de hijyen kurallarına uyduğunu, bundan dolayı Gümüşhane halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.
“Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganı ile 2020 yılının da Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildiği ve bu kapsamda yıl boyunca araç sürücüleri ve yayalar üzerinde denetimler gerçekleştirmeye devam edileceğini ifade eden Karataş, amaçlarının Gümüşhane ilinde trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu bildirdi.
Karayollarındaki trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü “Karayolları Trafik Güvenliği” günü ve bu günü takip eden hafta “Karayolları Trafik Haftası” olarak kutlanıyor.

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