Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

DHA

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE´de, Vali Kamuran Taşbilek'in, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında `İlimize gelmeyiniz´ çağrısı, il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.  Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir"...

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE´de, Vali Kamuran Taşbilek'in, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında `İlimize gelmeyiniz´ çağrısı, il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. <br>Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir" çağrısında bulunmuştu. Vali Taşbilek´in çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Kente gelen olmayınca şehrin giriş noktalarında araç kuyrukları da oluşmuyor. Sokağa zorunlu hallerde çıkan az sayıda kişiler de maske takmanın yanı sıra, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor. Belediye zabıta ekipleri, pazar alışverişi için gelenleri sosyal mesafe için uyarıyor.<br>`TEDBİRLERE UYMAYA ÇALIŞIYORUZ´<br>Semt pazarına alışverişe gelen Mustafa Özkan, Gümüşhane´de tedbirlere uyulduğunu belirterek "Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Kapalı ortamlarda, manav ve market gibi ortamlarda maskesiz bulunmuyoruz. Alışveriş yaparken eldivensiz meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Tedbirlere elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Büyük şehirlerden küçük şehirlere akın olabileceğinden korkuyorum. Bu durum da küçük şehirlerde hastalığın artmasına neden olabilir. Zorunlu olmadıkça küçük şehirlere gelmemeleri daha iyi olacaktır" diye konuştu.<br>`VALİNİN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ´<br>Zerrin Dabağ da, Gümüşhane´de koronavirüsle mücadelenin genel olarak iyi durumda olduğunun belirterek "Pazarın kurulduğu günlerin haricinde de tedbirlere uyulur, çok fazla bir kalabalık olmuyor. Halk olarak çok memnunuz. Bu günlerde kente gelinmemesi daha iyi. Valimizin yaptığı açıklamaya katılıyorum. Şehirde şuan da tatil için gelen vatandaşlar yok, öğrencide yok şehre gelinmemesi daha iyi çünkü düzen oluşturulmuş. Şehrimizde vaka yok. Hastalık da temas yoluyla oluştuğu için şehre gelenlerin sayısının artması ikinci bir dalganın oluşabileceğini riskini taşıyor" ifadelerini kullandı.<br>Ekrem Yağlıdere ise "Ülke genelinde tedbirler mükemmel çok büyük bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığımız bu konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki halk olarak önerilere çok iyi uymuyoruz. Tüm tedbirlere uymalıyız. Yaz sezonunda, en azından Kurban Bayramı´na kadar büyük şehirlerden insanların Anadolu´ya gelmemeleri çok yerinde olur. Geldiklerinde virüsün tekrar yayılma hızının artabileceğini tahmin ediyorum. Bugüne kadar alınan önlemlerin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Vali beyin açıklaması gayet yerinde. Çünkü yaz döneminde büyük şehirlerden Gümüşhane gibi küçük şehirlere göçler önlenmezse aynı sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerekiyor" dediDHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-05-14 11:54:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar
YEREL HABERLER Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar
Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok
Gümüşhane sokakları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Gümüşhane sokakları 39 gün sonra çocuk sesleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X