14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli Gümüşhane’de 14 yıldır yoldan geçenlere iftar verilen köyde bu yıl hüzün hakim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli Gümüşhane’de 14 yıldır yoldan geçenlere iftar verilen köyde bu yıl hüzün hakim

İHA

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için verilen ücretsiz iftar organizasyonunun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamaması köylüleri hüzünlendirdi.

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli Gümüşhane’de 14 yıldır yoldan geçenlere iftar verilen köyde bu yıl hüzün hakim

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için verilen ücretsiz iftar organizasyonunun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamaması köylüleri hüzünlendirdi.
Köyün merhum muhtarı Alim Aşkın tarafından 14 yıl önce başlatılan ve bugüne kadar hiç ara verilmeden köylülerin katkılarıyla karayolundan geçen herkese Ramazan ayında ücretsiz iftar yemeği verilirdi. İl merkezine 24 kilometre mesafedeki köyde ilk başlarda köylülerin evlerinde yemek yapıp getirdiği organizasyon daha sonra kurulan özel mutfakta profesyonel aşçı tutularak günde yaklaşık 80 kişinin ağırlandığı programa dönüşmüştü. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yapılamayan uygulama köylüleri hüzünlendirdi. Ramazan atmosferini yaşayamadıklarını kaydeden köylüler, bu belanın bir an önce defedilmesi için evde kalın çağrısı yaptı.

“Lütfen evinizde kalın, seneye buradaki atmosferi yeniden yaşayalım”
Köy muhtarı Fikret Bulut, 14 yıldır merhum muhtar Alim Aşkın’ın başlattığı ramazan programını bu yıl koronavirüs yüzünden yapamadıklarını belirterek, “Şuanda Ramazan atmosferi de yaşayamıyoruz. Sanki nafile oruç tutar gibiyiz. Burası akşam olduğunda kamyoncuların, taksicilerin, herkesin durarak iftarını açtığı yerdi. Bu yıl maalesef yok. Kamyonculardan iftar açan oluyor ama koronavirüs yüzünden evlerimize bile götüremiyoruz. İnşallah bugünler geçer. Lütfen evinizde kalın, seneye buradaki atmosferi yeniden yaşayalım” dedi.

“Köyde herkes çok üzgün”
Etkinliğin yapılamaması nedeniyle köyde herkesin çok üzgün olduğunu kaydeden Bulut, “İstanbul’dan çok sayıda köylümüz buraya gelemedi virüsten dolayı. Hiçbir sosyal etkinliği olmayan bir yere döndük. Hala alışmaya çalışıyoruz. Bu yıl Ramazan ayında bu organizasyonun eksikliği bizim için çok kötü oldu” diye konuştu.
Muhtar Bulut etkinliğin nasıl başladığını da şu sözlerle anlattı:
“Bir kamyoncunun burada peynir ve zeytinle iftar açtığını gören Alim Aşkın, köylülerle görüşerek bu işi başlatmaya karar veriyor. Zaman geçtikçe bir mutfak kurulup profesyonel aşçı tutuluyor ve yıllardır devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık ...
Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık ...
Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar
YEREL HABERLER Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar
Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 4 aydır ölümlü trafik kazası yok
Gümüşhane sokakları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Gümüşhane sokakları 39 gün sonra çocuk sesleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X