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Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

İHA

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Toplantıda ayrıca 1819 Mayıs tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararlaştırıldı.

Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Toplantıda ayrıca 1819 Mayıs tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararlaştırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle ülke genelinde birçok ilde kısmi ve genel alınan maske takma zorunluluğuyla ilgili karar Gümüşhane'de de alındı.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında bugün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/59 numaralı kararıyla il genelinde sokağa çıkan veya çıkması zorunlu olan herkesin 18 Mayıs pazartesi gününden itibaren maske takmasının zorunlu olmasına karar verdi.
Karara göre maske sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak şekilde kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılacak.
Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte Polis, Jandarma ve Zabıta tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi, uygulamanın il genelinde aktif katılımla gerçekleştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gerekli desteği sağlamasına, il genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması durumunda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından yoğunluğun oluşabileceği çarşı, cadde, sokak gibi bölgelerde gerekli olan bütün tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 1819 Mayıs tarihlerinde açık bulundurulması, sokağa çıkmaları kısıtlanan 01.01.2000 tarihinden sonra doğan ve sınava girecek olan öğrencilerin 1819 Mayıs 2020 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararı da alındı.
Alınan kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi gereğince idari para cezası verileceği ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 195.maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

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