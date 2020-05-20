Gümüşhane'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

<br>Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde çıkan silahlı kavgada S.Ö.'nün tabancayla vurduğu Onur Çubukçu hayatını kaybetti, arkadaşı Murat Vamin ise ağır yaralandı. S.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.<br>Olay, dün gece, ilçe merkezinde meydana geldi. S.Ö. ile husumetli olduğu arkadaşı Murat Vamin ve Onur Çubukçu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. S.Ö., kavga sırasında tabancayla ateş açarken, mermiler Çubukçu ve Vamin'e isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Onur Çubukçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Murat Vamin de olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vamin'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, S.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Torul <br>2020-05-20 11:30:03<br>

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