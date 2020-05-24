Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

İHA

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de yolu kesilerek 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın evinde bu bayramda da hüzün var.

Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram

Görev yaptığı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli’de yolu kesilerek 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın evinde bu bayramda da hüzün var.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan mezarını Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret eden baba Hamit Yılmaz, Necmettin öğretmensiz dördüncü Ramazan Bayramını yaşadıklarını belirtti.
Yağmur altında oğlunun Türk bayraklarıyla bezeli mezarını ziyaret ederek dua eden baba Hamit Yılmaz, “Bu bayram onsuz dördüncü bayram. Buruk ve üzüntülü bayram. Bunun izahı yok. Evlat acısı, öğretmen, vatansever, bayrağını, vatanını seven bir evladımızı Tunceli’de vampirler katletti. Baba olarak evlat acısını tarif etmek gerekirse iskelet kendini bırakıyor, vücut kendini taşıyamaz hale geliyor. Evlat acısı bu” dedi.
Şehit aileleri başta olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlayan ve bir an önce korona virüsün yok olması için dua eden Yılmaz, “Allah mübarek etsin. İnşallah bu virüs de başımızdan defolur gider. Korona virüsten de İslam alemi ve memleketimiz kurtulur diye dua ediyoruz. Evlatlarımız bizim kalbimizde. Bütün evlatlarımızın ruhları şad olsun. Şu anda görev yapan bütün sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.
2016 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulunda göreve başlayan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 8 aylık öğretmen iken 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane’nin Torul ilçesine dönerken, TunceliErzincan karayolunun Pülümür ilçesi kesiminde PKK’lı teröristler tarafından aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı. Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdükten sonra cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür çayında bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limni Gölü beyaza büründü
YEREL HABERLER Limni Gölü beyaza büründü
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi
Bölgenin en büyük çilek bahçesi Gümüşhane’de kuruldu Köse ilçesinde 2 stadyum büyüklüğündeki alanda çilek bahçesi kuruldu İl genelinde 326 bin adet sertifikalı çilek fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük çilek bahçesi Gümüşhane’de ...
Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X