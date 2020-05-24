Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Gümüşhane’de dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji’nin uyardığı gibi gece yarısından sonra başlayan yağış alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı olarak gerçekleşiyor.

Ramazan bayramının ilk gününde, Mayıs ayının son günlerinde yaşanan yağış vatandaşlarda şaşkınlığa neden olurken yüksek kesimlerde bazı ağaçların yeni çiçek açması olası zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi.

Gümüşhane kent merkezi ve ilçe merkezlerinde hava sıcaklığı 5 derecenin altına düşerken, yüksek kesimlerde birçok noktada sıfırın altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bin 500 metre ve üzeri kesimlerde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışının aralıklarla pazartesi akşamına kadar devam edeceği değerlendiriliyor.

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