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Yaylada kaybolan 2 çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin Erzincan sınırında bulunan Çimenli Yaylası’nda kaybolan 2 çobanı bulmak için AFAD ekipleri seferber oldu

İHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Erzincan sınırında bulunan Çimenli Yaylası'nda sabah saatlerinde kaybolan 2 çobanı bulmak için AFAD ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonrasında kayıp çobanlar 6 saatlik çalışmanın ardından bulunarak yayladan indirildi.

Yaylada kaybolan 2 çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin Erzincan sınırında bulunan Çimenli Yaylası’nda kaybolan 2 çobanı bulmak için AFAD ekipleri seferber oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin Erzincan sınırında bulunan Çimenli Yaylası’nda sabah saatlerinde kaybolan 2 çobanı bulmak için AFAD ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonrasında kayıp çobanlar 6 saatlik çalışmanın ardından bulunarak yayladan indirildi.
Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Uzunkol ve Gürleyik köyleri sınırları içindeki Çimenli Yaylası’na sürüleri ile birlikte çıkan 2 çoban kar ve tipinin bastırması ile yaylada kayboldu. Telefonla sabah saat 08.00 sıralarında yakınlarından yardım isteyen iki çobanı bulmak için yaylaya çıkan köylüler de kaybolunca Erzincan ve Gümüşhane AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin 6 saatlik uğraşları sonrasında kayıp çobanlar ve onları aramaya çıkan köylüler sağ salim bulunarak yayladan indirildi. Kayıp çobanlar kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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