Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti Gümüşhane’de kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti Gümüşhane’de kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

İHA

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tandırlık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmanın ardından açıldı.

Yaylada mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti Gümüşhane’de kar nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tandırlık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmanın ardından açıldı.
Mayıs ayının son günlerinde Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı merkeze bağlı Tandırlık köyünün Ferhat Ağa yaylasının yolunun kapanmasına neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle iki gündür hayvanlarının aç olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların taleplerini iletmesinin ardından bölgeye giden iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Çalışmalar sırasında kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınlarını açan ekipler, soğuk hava, yağış, sis ve tipiyle birlikte çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara ulaştı. İş makinesinin ardından ot ve yem yüklü kamyonla hayvanlara da yem ulaştırıldı.
Çalışmalarda ekiplere eşlik eden köy muhtarı Alican Köse, “Yayladaki vatandaşların kardan rehin kalması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerimiz bayramın ikinci gününde vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Bayram gününde kutsal mesailerini burada harcamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz, milletimiz var olsun” dedi.
25 Mayıs tarihinde yayladaki vatandaşları ve hayvanları kurtarma operasyonu yapan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden muhtar Köse, yeni yağan kara rağmen 30 santimetrenin üzerindeki kar kalınlığında vatandaşlara sağ salim ulaştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada kaybolan 2 çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin Erzincan sınırında bulunan Çimenli Yaylası’nda kaybolan 2 çobanı bulmak için AFAD ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Yaylada kaybolan 2 çoban AFAD ekipleri tarafından ...
Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı etkili ...
Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram
YEREL HABERLER Şehit öğretmensiz dördüncü hüzünlü bayram
Limni Gölü beyaza büründü
YEREL HABERLER Limni Gölü beyaza büründü
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X