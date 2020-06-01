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Bir zamanlar atların serinletildiği göl turizme kazandırılmayı bekliyor Altınpınar Gölü bahar mevsimiyle renk cümbüşüne döndü

İHA

Gümüşhane'de bir zamanlar yöredeki atların sıcak yaz günlerinde serinlemeleri için sokulduğu Altınpınar Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bir zamanlar atların serinletildiği göl turizme kazandırılmayı bekliyor Altınpınar Gölü bahar mevsimiyle renk cümbüşüne döndü

Gümüşhane’de bir zamanlar yöredeki atların sıcak yaz günlerinde serinlemeleri için sokulduğu Altınpınar Gölü turizme kazandırılmayı bekliyor.
Torul ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, etrafı sarıçam ormanları ve otantik yaylalarla çevrili Altınpınar Gölü'nde bahar mevsimiyle birlikte görenleri büyüleyen manzaralar ortaya çıkıyor.
Etrafındaki tarihi yaylalarda pansiyon turizmi, ATV ve atlı turizme rahatlıkla hizmet edebilecek Altınpınar Gölü ormanın içerisinde doğal yürüyüş parkurları, binbir renkli çiçeklerin sarmalaması, göl manzarası ve doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor.
Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle dağ zirvesine yakın bölgede havasıyla, suyuyla, yeşiliyle, enfes görüntüsü ve manzarasıyla doğa harikası bir yer olarak nitelendirilen, gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü göl, büyülü görüntüler oluşturuyor. İlçenin en kalabalık köyü olan Altınpınar köyü sınırlarında yer alan ve denizden bin 880 metre yükseklikte sarıçam ormanlarının arasında yüzyıllar önce meydana gelen heyelan sonucu oluşan Altınpınar Gölüne bahar mevsimiyle birlikte özellikle hafta sonları vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Burası sazlık olduğu zamanlarda atları yüzdürürlermiş”
Köy sakinlerinden Mehmet Yılmaz, flora ve fauna olarak çok zengin bir alanda bulunan gölün sarı çam ormanının içerisinde yemyeşil doğasıyla, binbir çeşit rengarenk çiçeğiyle görenleri büyüleyen bir yer olduğunu belirterek, “Yaz ortasından sonra suyu azalıyor. Buraya bir el atılsa çok daha güzel olacak. İnsanlar geliyor. Yolu da sıkıntılı. Buralara insanların konaklayıp oturabileceği yerler yapılmalı. Şuanda 2 tane masa var ve çok kalabalık oluyor. Eskilerimizin anlattığına göre burası sazlık olduğu zamanlarda atları yüzdürürlermiş burada. Buraya gelen suyu için de gelecek. Hep derler burada yemek yiyip suyunu içtikten sonra sanki hiç yememişsin gibi acıktıklarını söylerler. Yüksek rakımda kuş sesleri, doğa, orman, hiç el değmemiş, diğer tatil beldeleri gibi dokunulmamış bir coğrafya burası. Burada birbirine çok yakın yerlerimiz var. Safari şeklinde burada güzel şeyler yapılabilir. Burada sadece tanıtıma ihtiyacımız var” dedi.

“Herkesi Altınpınar köyündeki bu göle davet ediyorum”
Civar köylerden olmasına rağmen bölgeye ilk kez gelen akademisyen Necati Yılmaz ise “Ben bu civardaki köylerden birisinde ikamet etmeme rağmen buraya ilk defa geldim. Gerçekten cennetten bir köşeymiş. Çiçekleri, çam ağaçları, içilebilir oranlardaki suları, piknik yapmaya ve kafa dinlemeye en uygun yerlerden birisi. Özellikle sularını içmeye birilerini gelmesi lazım. Gelmiyorlarsa ya bilmiyorlar ya da doğayı sevmiyorlar demektir. Müthiş bir doğası ve gölün manzarasıyla muhteşem bir mekan. Buraya herkesi davet ediyorum. Buraya geldiklerinde davetimin ne denli önemli olduğunu göreceklerdir. Buraya gelip yemeğinizi yiyip, çamın gövdesinden akan sudan içerek güzel bir piknik yapıp, dinlenebilirsiniz. Herkesi Altınpınar köyündeki bu göle davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Altınpınar Gölü Torul ilçesinde yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Torul Kalesi Cam Seyir Terasına 18, Cebeli köyü sınırlarındaki Karaca Mağarasına 30 ve Zigana dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkına 35 kilometre mesafede, Artabel Tabiat Parkına komşu zirvelerde yer alıyor.

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