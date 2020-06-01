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Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

İHA

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane’de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.
Şiran İlçe Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.
O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

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