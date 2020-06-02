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Sıradışı tasarımcıdan bu kez de maskeden gelinlik Gümüşhane’de yaşayan tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, pestil-köme, kuşburnu ve sarı yayla çiçeklerinden sonra bu kez de maskeden gelinlik tasarladı Maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan gelinlikte gelinin saçına da ay-yıldız figürü eklendi

İHA

Daha önce pestilköme, kuşburnu ve sarı yayla çiçeklerinden gelinlik tasarlayan Gümüşhaneli tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak bu kez de maske kullanımı ve koronavirüse dikkat çekmek için maskeden gelinlik yaptı.

Sıradışı tasarımcıdan bu kez de maskeden gelinlik Gümüşhane’de yaşayan tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, pestil-köme, kuşburnu ve sarı yayla çiçeklerinden sonra bu kez de maskeden gelinlik tasarladı Maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan gelinlikte gelinin saçına da ay-yıldız figürü eklendi

Daha önce pestilköme, kuşburnu ve sarı yayla çiçeklerinden gelinlik tasarlayan Gümüşhaneli tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak bu kez de maske kullanımı ve koronavirüse dikkat çekmek için maskeden gelinlik yaptı.
Bugüne kadar yaptığı sıra dışı tasarımlarla adından söz ettiren Gümüşhaneli iş insanı ve tasarımcı Parlak, son olarak yaklaşan düğün sezonu öncesinde maske kullanımına dikkat çekmek için maskelerle gelinlik tasarladı.
Tasarım, prova ve yapım aşaması bir hafta süren gelinlik 15 Temmuz Zafer Meydanında kadınların da katıldığı etkinlikle tanıtılırken, etkinliğe katılan kadınlar ellerinde renkli balonlar ve maske kullanımı ve koronavirüsle ilgili uyarıcı mesajlar yazılı dövizler taşıdı.
Gelinliği giyen modelin saçına da ayyıldız figürü verilirken, kullandığı maskede de Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları yer aldı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleştirilen etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Parlak, Gümüşhane’de farkındalık oluşturmak adına etkinlikler yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Şimdi de yaklaşan düğün sezonunda insanların daha dikkatli olmaları, maske takmanın korkulacak bir şey olmadığını vurgulayarak herkesi maske takmaya davet etmek için maskelerden gelinlik hazırladık. Maskenin korkunç bir şey olmadığını, insanların rahatlıkla takabileceğini vurgulamak istedik. Tasarım aşaması, provaları ve yapımı bir haftamızı aldı. Bayrağımızı da modelimizin saçına nakşettik. Kırmızı ve beyazı bir araya getirdik” dedi.
Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düğünlerin ertelendiğini hatırlatan Parlak, “Bundan sonraki süreçte düğünlerimiz olacağı için bu konuya dikkat çekmek istedik. Düğünlerimiz olacak, sevenler kavuşacak, Covid19 buna engel değil dedik” diye konuştu.
Maskeden yapılan gelinliği giyen model Ebru Alkaç ise gelinlikle maske takmanın kötü ve zor bir şey olmadığını, çok güzel maskeli gelinlik modelleri olduğunu belirterek, “İnsanlar bu yüzden çekiniyorlar düğün yapmaya ya da erteliyorlar. Bundan dolayı ertelemelerine, iptal etmelerine gerek yok. Sosyal mesafeyi koruduktan sonra herkes düğününü yapabilir. Buna dikkat çekmek istedik. Maske çok da zor değil. Değişik bir his. Çok güzel maskeli gelinlik modelleri var. İçinde bulunduğumuz durum ortada. Bu nedenle maske takmak zor değil. Bundan sonra düğünleri ertelemek ya da iptal etmek yerine maskeyle düğün yapılabilir. Çok zor değil” ifadelerini kullandı.

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