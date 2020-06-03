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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

DHA

Karaca Mağarası, ziyarete açıldı

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE'deki dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan Karaca Mağarası, koronavirüs tedbirleriyle normalleşme süreci kapsamında yeninden ziyarete açıldı. <br>Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, normalleşme kapsamında yeniden ziyarete açıldı. Mağarada sezon öncesi elektrik, yürüyüş yolları ve diğer bakımların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı belirlediği kurallarla turizm sezonu başladı. Girişine salgınla ilgili uyarıcı levhalar konulup, hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe müsaade edilmeyecek. Sosyal mesafe kuralı ve hijyenin ön planda tutulduğu mağaranın kapalı alanına ise aynı anda 15 kişi girebilecek.<br>İLK KEZ ZİYARET ETTİ<br>Trabzon´dan mağarayı ziyarete gelen Anıl Can, salgın nedeniyle sürekli gezi planını ertelediklerini ve sürecin normalleşmeye başlamasının ardından planları dahilinde Karaca Mağarası'na geldiklerini belirterek, "İlk kez gördük burayı. İçerideki oluşumların yoğunluğu çok güzel görüntü oluşturmuş. Mitolojik havası var sanki mağaranın" dedi.<br>KARACA MAĞARASI<br>Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare genişliğe sahip, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen mağara, çok çeşitli renk ve şekillerdeki damla taşlardan oluşuyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağaraya, her yıl binlerce turist geliyor. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR<br>2020-06-03 11:06:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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