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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane yaylalarında görsel şölen başladı

İHA

Kayıtlı 430'dan fazla yaylasıyla Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla yaylaya sahip kenti olan Gümüşhane'de baharla birlikte yaylalarda renk cümbüşü başladı.

Gümüşhane yaylalarında görsel şölen başladı

Kayıtlı 430’dan fazla yaylasıyla Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla yaylaya sahip kenti olan Gümüşhane’de baharla birlikte yaylalarda renk cümbüşü başladı.
Denizden yüksekliği bin 500 metre ve üzerindeki zirvelere yakın yerlere kurulan ve su kaynaklarına yakın yerlerdeki yaylalar vatandaşların hayvanlarını yazın sıcak havasından korumak için yüzyıllardır tercih ettiği mekanların başında geliyor. Oksijen deposu olan yaylalar bu mevsimlerde yeşilin her tonunun yanı sıra baharın müjdecisi çiçeklerin açmasıyla birlikte sarıdan kırmızıya ve mora kadar bin bir renge bürünüyor.
Özellikle gün batımlarında yüksek zirvelerden eşsiz manzaralar sunan Gümüşhane yaylaları hem orada yaşayanlara hem de ziyaretçilerine mutluluk aşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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