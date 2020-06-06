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Korona virüs tedbirleri alınan tabiat harikası Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Limni Gölü Tabiat Parkında gerekli tedbirler alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.

Korona virüs tedbirleri alınan tabiat harikası Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayan Limni Gölü Tabiat Parkında gerekli tedbirler alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.
Zigana dağının yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanlarının arasında ‘Huzur veren mekan’ olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkında yeni turizm sezonu başladı.
Limni Gölü Tabiat Parkına girişte ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor, dezenfektan kullandırılıyor, tüm personel hijyen kurallarını birebir uyguluyor.
Limni gölünde 2020 yılı yaz sezonuna Korona virüs nedeniyle geç başladıklarını kaydeden işletmeci Murat Eroğlu, “Virüse karşı bütün önlemlerimizi aldık. Dezenfektanlarımız ilgili yerlere yerleştirildi. Bütün personelimiz maske, siperlik ve eldivenle çalışıyor. Alana gelen her misafirimizin girişte ateş ölçümünü yapıp ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Bütün servis sistemimizi de tek kullanımlık ürünler kullanmaya başladık. Tabak, bardak, çatal, bıçak, ıslak mendil gibi tüm malzemelerimiz tek kullanımlık” dedi.
Salgın hastalık nedeniyle oldukça sakin bir sezon başlangıcı yaptıklarını ifade eden Eroğlu, “İnsanlar korkuyor bu virüs illetinden dolayı. 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocukların evden çıkamaması, üniversite sınavlarının ertelenmesi, yabancı turistlerin geliş ve gidişleri sıkıntılı. Geçen yıl yabancı turistlerin binde biri ancak geliyor. Tek ümidimiz bu işin düzelmesi. İnşallah bu süreçte virüsü yenerek daha güçlü bir şekilde Türkiye olarak ayağa kalkacağımızı ve sektörün rahatlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
İnsanların Limni Gölü Tabiat Parkına gelmesinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Eroğlu, “Yüzde 50 civarında dolulukla çalışacağız. Alanımız çok geniş olduğu için herhangi bir sorun yaşamayacağız. Kullanılan alanımız oldukça büyük. Kamelyalar arasındaki mesafe zaten çok fazla. Yeni düzenlemede piknik de tamamen yasaklandığı için alandaki tüm masalara da servis imkanı sunduk. İnsanlar herhangi bir endişe etmeden gönül rahatlığıyla Limni Gölü'ne gelebilir” ifadelerini kullandı.
Trabzon’dan bölgeye gelen Tolgahan Ulusoy ise “Yakın olmamıza rağmen ilk defa geldim ve çok beğendim. Güzel bir yer. Bundan sonra inşallah ailelerimizle sık sık geliriz. Gölün doğal ve temiz olması beni çok etkiledi. Ağaçlarıyla, manzarasıyla çok güzel bir mekan” şeklinde konuştu.

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